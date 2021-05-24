Сергей Гончаров стал советником губернатора Мурманской области по приграничному сотрудничеству

У губернатора Мурманской области появился новый советник. Фото: правительство Мурманской области

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области 24 мая началось с кадровых назначений. Так, у губернатора появился новый советник.

- Сергей Андреевич Гончаров становится советником по приграничному сотрудничеству, - сообщил Андрей Чибис.

В его зоне ответственности будет международная политика, в первую очередь - взаимодействие с ближайшими соседями (Норвегией, Финляндией, Швецией).

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