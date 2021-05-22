В Мурманске пропали две сестры

Сестры Миникаевы пропали 21 мая. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманске ищут двух пропавших сестер. 16-летняя Лиза и 14-летняя Валя Миникаевы не пришли домой ночевать 21 мая.

Как сообщает добровольческое объединение поисково-спасательный отряд "СеверСпас", Лизе на вид 16 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, стрижка под "ноль". Вале на вид 14 лет, худощавая, рост 160 сантиметров, у нее короткая стрижка.

Валя Миникаева. Фото: vk.com/severspas51

Сестры были одеты в черные куртки, черные штаны, темную обувь, мобильных телефонов у них с собой нет.

Лиза Миникаева. Фото: vk.com/severspas51

Всех, кто может помочь, просят обращаться к координатору поисков Ирине +7 (902) 133-54-50 или связному Валентине +7(953) 757-57-48.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности о погибших на учениях в Мурманской области бойцах Росгвардии. Трагедия произошла во время отработки высадки с вертолета (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru