В Оленегорске ищут владельца напавшей на женщину собаки

В Оленегорске ищут владельца брошенного алабая. Фото: vk.com/glavaolenegorsk

Собака бывает кусачей... И всем мы знаем, почему. В Оленегорске ищут мужчину, который предал четвероного друга.

- 21 мая во дворе дома 48 на улице Строительной мужчина привязал к дереву алабая и скрылся в неизвестном направлении. Собака с цепи сорвалась и напала на женщину. Благодаря слаженным действиям сотрудников администрации, Управления городского хозяйства, полиции и НКО «Территория добра», мы избежали страшных последствий. Животное обездвижено и доставлено в приют, - сообщил глава Оленегорска Олег Самарский.

Всех, кто знает владельца собаки, просят написать главе города или его официальное сообщество. Судя по внешнему виду алабая, хозяин заботился о нем из рук вон плохо: животное истощено.

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