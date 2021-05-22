Появилось видео гибели бойцов СОБР Росгвардии на учениях в Мурманской области

Два бойца СОБР погибли на учениях Росгвардии в Мурманской области. Фото: скриншот видео

20 мая на учениях в Мурманской области у Кольского залива произошла трагедия. Бойцы СОБР Росгвардии отрабатывали высадки на палубу без парашюта с вертолета, двое мужчин сорвались с высоты, один погиб на месте, второго с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

По данному происшествию ВСУ СК по Северному флоту проводит процессуальную проверку, может быть возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В Управлении Росгвардии сообщили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Паблик "Подслушано у Полиции" опубликовал видео, снятое на учениях в момент гибели. На нем видно, как бойцы начинают высадку, но в какой-то момент падают на палубу.

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