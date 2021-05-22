В Териберке и Ура-Губе ввели режим повышенной готовности из-за погоды

22 мая в Мурманской области будет снег и сильный ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе воздух на юге Мурманской области прогрелся до +27. Но уже к выходным погода решила сыграть злую шутку с северянами. Как и обещали синоптики, пришел снег.

Больше всего достанется Кольскому району, где ветер в порывах будет достигать 17 м/с, поэтому глава администрации ввел в Териберке и Ура-Губе режим повышенной готовности. Он установлен с 14.00 21 мая до момента, пока погода не улучшится.

- Выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря ограничить. Организовать патрулирование в местах традиционного выхода рыбаков на маломерных судах в море с целью недопущения нарушения правил поведения, - говорится в документе за подписью Александра Лихолата.

По данным синоптиков, непогода сохранится в течение 22 мая.

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