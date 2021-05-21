В ДТП в Новосибирской области погибли отец и сын из Североморска

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД Новосибирской области

18 мая в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельного ДТП, в котором погибли два жителя Североморска - отец и сын. Серьезно пострадали еще два человека.

- Около 23.00 на 1327 километре автодороги Р-254 "Иртыш" водитель Nissan Terrano, житель Североморска, двигаясь в сторону Новосибирска, выехал с полосы разгона и не предоставил преимущество в движении "КАМАЗу" с полуприцепом, который ехал по главной полосе в попутном направлении, и столкнулся с ним, - сообщили в Госавтоинспекции Новособирской области.

Столкновение было роковым - 29-летний водитель иномарки и его 56-летний отец скончались на месте происшествия. В ДТП также получили травмы пассажиры Nissan - женщины 51 и 22 лет. Они находятся в тяжелом состоянии в Чулымской ЦРБ.

Водитель "КАМАЗа", 1978 года рождения, не пострадал.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

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