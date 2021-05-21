ДТП под Мончегорском: столкнулись три машины

Под Мончегорском столкнулись три машины. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 мая на 1233 километре автодороги Р-21 "Кола" в Мончегорском районе столкнулись три машины. Один из участников - водитель Mitsubishi - замедлялся по требованию регулировщика, а другие участники движения не успели на это среагировать.

- Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Mitsubishi. В результате чего Mitsubishi выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Fiat, двигающегося во встречном направлении. Fiat съехал в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии пострадал пассажир "ВАЗ-2107", его госпитализировали.

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