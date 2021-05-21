В Мурманске будут судить хранившего гашиш 17-летнего подростка

В отношении юноши возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фото: СУ СКР по МО

17-летний мурманчанин пойдет под суд за хранение наркотиков.

По данным следствия, 30 марта этого года юный северян забрал из снега закладку возле одного из домов на проспекте Героев-североморцев, которая содержала 0,41 грамма синтетического гашиша, что является крупным размером.

- Незаконно приобретенное вещество подросток хранил на лестничной площадке подъезда одного из домов на улице Миронова, пока его не задержали сотрудники наркоконтроля. Наркотик изъяли из незаконного оборота, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере". Несовершеннолетний полностью признал свою вину.

Так как следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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