Правительство Мурманской области утвердило план по реализации Послания Президента

Правительство Мурманской области включило 47 мероприятий в план по реализации Послания Президента. Фото: правительство Мурманской области

20 мая на заседании правительства Мурманской области утвердили план по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. В него вошло 47 мероприятий по разным сферам от здравоохранения до культуры, образования и экологии.

Например, в направлении развития экономики будет запущена образовательная программа для самозанятых, специальный кредитный продукт для них. По направлению науки рядом с Териберкой появится международная арктическая научно-образовательная станция "Снежинка".

Отдельное внимание - инфраструктурной поддержке регионов.

- В рамках одобренной арктической инфраструктурной субсидии четыре инвестпроекта региона с объемом частных инвестиций более 71 миллиарда рублей получат субсидию федерального бюджета. Но нам нужна инфраструктурная поддержка еще семи проектов в сумме более 11 миллиардов рублей. В рамках данной работы ведется работа с Минвостокразвития России, – рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как отметили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области, растущий интерес к Мурманской области и популяризация внутреннего туризма становятся дополнительным стимулом создавать новые объекты инфраструктуры. Ежегодно в регионе проводится отбор проектов субъектов туриндустрии региона для предоставления им государственной поддержки в форме субсидии. Благодаря господдержке до конца 2021 года в Мурманской области откроется целый ряд новых туристических объектов. В этом году размер субсидии на развитие инфраструктуры увеличат с 800 тыс. до 1 млн рублей.

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