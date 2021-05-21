В Мурманске на Семеновском озере появится скульптура тюленя

Павел Савчук предложил поставить на Семеновском озере скульптурную композицию "Тюлень". Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области один из 13 проектов, победивших на конкурсе студенческих грантов, реализуют уже этим летом. Студент из МАГУ Павел Савчук предложил поставить на Семеновском озере скульптурную композицию "Тюлень".

Пока детали задумки не раскрываются, но хочется, чтобы этот новый памятник стал бы не просто местом для фотографирования. Кто знает, может, если тюленя почесать за ушком или пожать ему ласту, сбудется какое-то заветное желание?

Установка памятника очень символична: самый известный и самый любимый артист Мурманского океанариума тюлень Филя является самым возрастным серым тюленем, выступающим в цирках во всем мире. Ему уже 33 года. И сам океанариум как раз находится на Семеновском озере.

- Помимо скульптуры тюленя в городе установят памятники полярной ночи и празднику солнца. Эти задумки тоже вошли в число победивших проектов, - сообщили в МАГУ.

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