В Мурманской области произошло серьезное ДТП с участием трех машин

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

20 мая в Мурманской области произошла серьезная авария на федеральной автодороге Р-21 "Кола". Там столкнулись три автомобиля, один из которых перевернулся на обочине. Видео случившегося опубликовали очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

- По предварительной информации, ДТП без пострадавших, все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - уточнила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: сбивший насмерть пешехода на железнодорожных путях в Кандалакше сержант проведет 3,5 года в колонии. Военнослужащий мчался на большой скорости и скрылся с места ДТП.

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