Северный флот снарядил экспедицию на Новую Землю

Экспедиция проводится совместно экспедиционным отрядом 12 Главного управления Минобороны и Мурманского регионального отделения Русского географического общества (РГО) . Фото: Олег ЗОЛОТО

В августе 2021 года комплексная экспедиция обойдет вокруг Южного острова Новой Земли на ледоколе «Илья Муромец». В ее состав войдут наиболее подготовленные специалисты гидрографической службы и операторы подводных аппаратов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Возглавит представительство Северного флота офицер штаба капитан 2 ранга Сергей Зинченко.

Экспедиция проводится совместно экспедиционным отрядом 12 Главного управления Минобороны и Мурманского регионального отделения Русского географического общества (РГО) .

Исследования идут уже четвертый год в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди». Идея экспедиции в реконструкции маршрутов первой экспедиции Федора Тимофеевича Розмыслова конца 18 века в проливе Маточкин Шар. Военные исследователи уже прошли часть маршрута по льду, проводя проверку сделанных Федором Розмысловым измерений и попутно выискивая оставшиеся следы экспедиции. - Весь эксперимент рассчитан на 20 дней. Он будет выполнен в период с мая по август 2021 года. Итогом работы станет публикация реконструированной карты первопроходца с описанием мест, в которых он проводил первую опись пролива Маточкин Шар, - сообщает пресс-служба Северного флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ограничат движение по улице Лобова на 3,5 месяца. Началась пора летних ремонтов дорог (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru