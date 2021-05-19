Как будут работать бассейны Мурманска летом и осенью 2021 года

Центральный бассейн закроется после 20 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На летние каникулы уходят не только школьники, но и многие учреждения. Например, театры. А еще двери закроют бассейны, ведь им надо провести плановый ремонт. "АиФ-Мурманск" узнал стоимость билетов на сеансы плавания и как бассейны Мурманска будут работать летом и осенью 2021 года.

В "Авангарде" взрослый билет на свободное плавание стоит 310 рублей, в Центральном бассейне - 365 рублей, в "Гольфстриме" (Кола) и бассейне Мурмашей - по 320 рублей.

"Авангард" будет работать до 20 июня, откроется в конце августа. Центральный бассейн - тоже закроется после 20 июня, а примет первый посетителей после каникул уже в сентябре.

Мы уйдем на летние каникулы, как только отключат горячее водоснабжение, но не планируем все лето быть закрытыми, - сообщили "АиФ-Мурманск" в ДЮСШ Кольского района.

Бассейн в Мурмашах с датой окончания сезона пока не определился, но не позже начала июня, а откроются его двери уже в сентябре.

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