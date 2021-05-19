Полиция завершила поиски 15-летней девушки из Апатитов

Северянку ищут уже неделю. Фото: УМВД по МО

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД "Апатитский" повсюду искали 15-летнюю Анну Егорову, которая 12 мая ушла из дома в Апатитах и целую неделю ее местонахождение было не известно. К счастью, 19 мая несовершеннолетнюю удалось отыскать живой и невредимой.

- Оперативники нашли девочку. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: в Мурманске ищут вандалов, которым не понравился центр ритуальных услуг. Подростки снимали свои развлечения на телефон, а их снимала камера видеонаблюдения.

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