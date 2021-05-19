"Песик постоянно скулит, скребет родную дверь": в Мурманске хозяева выкинули собаку в подъезд

Животному нужна любящая семья. Фото: Людмила Денисенко

В Мурманске недобросовестные хозяева бросили своего питомца на произвол судьбы. Северяне переехали, а собаку выгнали жить в подъезд.

Теперь пес, как "Хатико", все ждет и ждет с грустной мордашкой и опущенными глазами, и никто ему не в силах объяснить, что случилось. Сейчас четвероногому другу срочно подыскивают передержку или новый дом с любящей семьей.

- Со слов очевидцев, хозяева этого бедняги выехали из квартиры, а малыша бросили в подъезде. Зверь постоянно скулит, лает в подъезде, скребет родную ему дверь. По ночам жители не могут уснуть из-за его плача, люди недовольны шумом. Песик постоянно голодный, его выгоняют из подъезда, он мерзнет на улице под дождем, очень зашуганный, в стрессе, - рассказала печальную историю мурманчанка Людмила Денисенко.

Неравнодушных северян просят помочь спасти хвостатого. Все его пинают, гоняют, скоро вызовут отлов. Те, кто может взять к себе бедолагу, просят обращаться по телефону: 89113055735 или писать в личные сообщения Юлии.

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