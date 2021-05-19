До 15 июня в Мурманской области закончат ямочный ремонт

Завершить ямочный ремонт должны к 15 июня. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Мурманской области ямочный ремонт в разгаре. Начали его еще в апреле, причем в этом году, как и в прошлом, латать дыры под колесами машин можно только асфальтом, но никак не кирпичами.

Капитальный ремонт дорог продлится до 1 сентября, а вот ямочный ремонт завершат раньше.

- В этом году он коснется 58 тысяч квадратных метров покрытия: 16 тысяч на федеральных трассах, 12 – на региональных дорогах. Выполнено 20% от запланированного объема, - сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

Завершить ямочный ремонт должны к 15 июня.

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