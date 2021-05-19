Жителей Мончегорска предупреждают о сильном тумане и плохой видимости

Мончегорск накрыла белая пелена. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

19 мая в Мончегорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия - туман, видимость 200 метров, возможно незначительное накопление загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщили в администрации города.

- Водителям рекомендуется в ближайшее время воздержаться от поездок, в том числе за пределы города. Если поездка неизбежна, будьте бдительны и аккуратны на дорогах! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию между автомобилями, - отметили в мэрии.

Пешеходам стоит быть острожными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы на одежде и аксессуары, чтобы водители смогли заметить человека издалека.

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