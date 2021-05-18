Рыбак из Мурманска бился с чайкой за свой улов

Чайка до последнего не сдавалась. Фото: скрин видео

Рыбалка в Баренцевом море бывает настолько суровой, что приходится отвоевывать свой улов у наглых птиц. Так, мурманчанину попалась на удочку рыбеха. Он уже начал ее вытаскивать, как вдруг подлетела чайка, которая изо всех сил пыталась утащить добычу. Борьбу северянина с пернатым сняли на видео.

Но сколько бы мужчина не кричал на птицу и не возмущался, та все не отставала. В итоге победила дружба.

Птице отдали рыбью голову. Фото: Андрей Трифоненков

- Пришлось отдать рыбу, чтоб отстала наконец, - отметил рыбак Андрей Трифоненков в паблике "Мурманск".

Чайке досталась большая рыбья голова, но, судя по ее укоризненному взгляду на фото, до конца довольной она не осталась.

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