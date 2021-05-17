Полицейские на транспорте по СЗФО провели тест на профпригодность для трех щенков

Кинологи транспортной полиции возлагают большие надежды на пушистых защитников.

В этом году немецкая овчарка подарила кинологическому центру Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу трех прекрасных щенков по кличке Егерь, Евро и Етти. Спустя 45 дней кинологи провели тест для маленьких "четвероногих полицейских", который помог узнать, пригодны они к службе или нет. Оказалось, что все песики чудесно справляются с поставленными задачами.

- Каждый из щенков должен был пройти шесть этапов на проявление реакции. Все отличились прекрасными результатами. Етти - единственная девочка среди помета, продемонстрировала предрасположенность к выявлению взрывчатых веществ. Егерь и Евро также показали реакции, которые должны преобладать у собаки для пригодности в кинологической службе. Их дальнейшую специфику определят кинологи, которых закрепят за щенками, - отметили в ведомстве.

Кинологи транспортной полиции возлагают большие надежды на пушистых защитников и уверены, что совсем скоро щенки станут прекрасными помощниками в охране общественного порядка.

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