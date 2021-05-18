Мурманская область в списке аутсайдеров по строительству жилья

Объем введенного жилья в 2020 году на одного жителя Заполярья составил 0,048 квадратных метров. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты "РИА Новостей" составили рейтинг регионов по вводу жилья. За 2020 год лидерами по строительству домов стали Ленинградская и Московская области, а также Севастополь. А в аутсайдерах как раз Мурманская область - мы находимся на предпоследнем месте. Ниже только Чукотка.

- В Мурманской области объем введенного жилья в 2020 году на одного жителя составил 0,048 квадратных метров общей площади. Объем введенного жилья за прошлый год изменился в отрицательную сторону (-20,5%). На одного человека приходится 25,7 квадратных метров, - говорится в исследовании.

Как ранее говорил губернатор региона Андрей Чибис, пока ни один из владельцев крупных строительных компаний не готов вкладывать все свои силы в строительство в Мурманской области, а подрядчики, которые есть у нас, не справляются.

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