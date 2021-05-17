"Народную тропу" через железнодорожные пути в Росте перекрыли бетонными блоками

Жители Росты уверены, что теперь многие начнут ходить прямо по путям, чтобы сократить путь. Фото: Franz Shcmidt / www.hibiny.com

Жители Росты пожаловались губернатору на то, что одним коротким маршрутом в их микрорайоне стало меньше. С улицы Хлобыстова на улицу Осипенко можно было пройти "народной тропой", местные часто сокращали по ней путь через железнодорожные пути. Но на прошлой неделе здесь появились бетонные блоки.

- На основании чего? Теперь людям на работу, в школу, в детский сад приходится идти обходными путями, - обратилась к губернатору Лизавета Федорова.

Ответ нашли в администрации Мурманска.

- Сотрудники ОАО "РЖД" устанавливают ограждение около железнодорожных путей на улице Осипенко. Данный маршрут был не безопасен. Ограждение устанавливают для профилактики травматизма на железной дороге, прежде всего детского. Безопасный пешеходный переход расположен рядом с переездом, - сообщили в мэрии.

Жители Росты уверены, что теперь многие начнут ходить прямо по путям, чтобы сократить путь.

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