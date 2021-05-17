Под Апатитами Hyundai улетел в кювет и перевернулся, пострадали два человека

Мужчины получили серьезные травмы. Фото: hibinform.ru

16 мая под Апатитами произошло серьезное ДТП, в котором не обошлось без пострадавших.

- В 13.25 в районе нулевого километра автодороги Апатиты-Тик-Губа водитель автомобиля Hyundai потерял контроль за движением иномарки, из-за чего машина съехала с дороги с опрокинулась в правый придорожный кювет, - уточнила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии 40-летний водитель и 33-летний пассажир автомобиля получили серьезные телесные повреждения, их на "скорой" доставили в медицинское учреждение Кировска. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в тот же день похожее ДТП случилось под Кандалакшей, где Chevrolet Aveo улетел в кювет и перевернулся, пострадали ребенок и мужчина.

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