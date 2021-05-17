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Здоровье17 мая 2021 8:40

Андрей Чибис: Усталость от масок есть, но это меньшее из зол

Губернатор Мурманской области призвал не игнорировать меры безопасности
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Северян призвали не игнорировать масочный режим.

Северян призвали не игнорировать масочный режим.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Мурманской области сняли уже многие ковидные ограничения, правил жизни в условиях пандемии осталось не так много. Одно из главных - масочный режим, действующий с 12 мая 2020 года. Однако не все северяне относятся к нему серьезно.

Некоторые снизили градус ответственности после того, как число заболевших за сутки стало снижаться. Напомним: суточный максимум был достигнут 2 декабря - 290 человек.

- Еще недавно мы наблюдали около 20-25 человек за сутки, сейчас число растет, уже по 35 человек. Далеко не все серьезно относятся к соблюдению мер предосторожности. Я понимаю, что есть усталость от ношения масок, но это меньшее из зол по сравнению с тяжелым течением болезни или еще хуже – уходом в мир иной, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что система здравоохранения региона должна быть готова к оперативному реагированию к любому сценарию. При необходимости ковидные койки, которые с начала года сократили уже более чем в половину, будут разворачивать снова.

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