На полуострове Средний ищут пропавшего 36-летнего мужчину

Для проведения поисков выехали спасатели. Фото: Олег ФИЛОНОК

Ночью 16 мая в Печенгском районе пропал 36-летний мужчина. Около 02.00 северянин вышел пешком с полуострова Средний в сторону федеральной автодороги Р-21 «Кола» и с тех пор его местоположение не известно, на связь не выходит.

- На 17.10 для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра в составе 4 человек и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Кольском районе нашли тело рыбака. Мужчина пошел с напарником на рыбалку и не вернулся.

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