В Мурманске из-за выпавшего снега стало опасно на дорогах

Из-за снегопада на проезжей части образуется каша, возможны заносы, аварийная обстановка обостряется Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 и 15 мая в Мурманской области отметились снегопадом. И даже сознательные северяне, кто дождался 9 мая и не переобувал своих железных коней, оказались в трудной ситуации. Снег ложится в Верхнетуломском, по дороге на Заполярный, в Мурманске. Из-за снегопада на проезжей части образуется каша, возможны заносы, аварийная обстановка обостряется.

- ГИБДД предупреждает об ухудшении погодных и дорожных условий, предельная просьба ко всем участникам движения быть взаимно вежливыми, убедиться в безопасности ваших действий, по возможности пользоваться общественным транспортом, - прокомментировала редакции «КП» Ирина Петровская, инспектор по особым поручения УГИБДД по Мурманской области.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Пешеходам при переходе проезжей части дороги нужно быть быть предельно внимательными - автомобили могут вовремя не затормозить.

За прошлую ночь в Верхнетуломском выпало 17 мм осадков (в отличие от мурманских 8 мм) и из-за более низкой температуры сформировался 5-сантиметровый снежный покров, в Териберке совсем зима-зима. Лета синоптики пока не обещают.

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