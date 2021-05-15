В Мурманске загорелся пассажирский автобус

Пассажиров быстро эвакуировали, пострадавших не было Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14 мая вечером на Кольском проспекте в Мурманске загорелся пассажирский рейсовый автобус Mercedes. Как сообщили в МЧС региона, в момент возгорания автобус находился на повороте с улицы Кооперативная на проезд Нагорный. Пассажиров быстро эвакуировали, пострадавших не было.

Сообщение о возгорании поступило в 20:43, на место выехало одно пожарно-спасательное подразделение в составе девяти человек. Очаг пожара вник в моторном отсеке, но в итоге автобус полностью обгорел. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для выжившей после падения с 9 этажа девочке из Мурманска собирают деньги на реабилитацию. 6-летняя Аня 23 дня провела в коме: (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru