В Мурманске загорелся пассажирский автобус

Пассажиров быстро эвакуировали, пострадавших не было
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
14 мая вечером на Кольском проспекте в Мурманске загорелся пассажирский рейсовый автобус Mercedes. Как сообщили в МЧС региона, в момент возгорания автобус находился на повороте с улицы Кооперативная на проезд Нагорный. Пассажиров быстро эвакуировали, пострадавших не было.
Сообщение о возгорании поступило в 20:43, на место выехало одно пожарно-спасательное подразделение в составе девяти человек. Очаг пожара вник в моторном отсеке, но в итоге автобус полностью обгорел. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
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