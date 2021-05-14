Из торгового центра в Апатитах украли Егора Крида

Работники магазина обращаются к родителям девушки, причем не только с просьбой провести воспитательную беседу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дерзкое преступление, которое изрядно веселит северян, произошло в Апатитах. Здесь из одного из отделов торгового центра "Май" вынесли баннер с Егором Кридом - певец рекламирует марку обуви. Случилось все 11 мая.

- План похищения был тщательно продуман и воплощен в жизнь, пока одна из девочек притворялась потенциальным покупателем, двое других похитительниц вынесли "народного любимца из отдела", - сообщает анонимный автор в группе "Подслушано Апатиты".

Работники магазина обращаются к родителям девушки, причем не только с просьбой провести воспитательную беседу. Во время "покушения" на Егора Крида подростки повредили одну из витрин, поэтому владельцы торговой точки хотят написать заявление в полицию.

- В торговом центре работают видео камеры, на которых отчетливо видно, кто и как совершил правонарушение! Обращение к остальным поклонницам Егора, в отдел больше за фото не обращаться, их кумир отправился на гастроли! - продолжает автор поста.

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