В Мурманске директора фирмы будут судить за долг по зарплате в 149 тысяч рублей

Генеральный директор мог выплатить зарплату, но не делал это. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Мурманске будут судить генерального директора одной из фирм, который не хотел платить зарплату двум сотрудникам.

- По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года обвиняемый не выплачивал одному из сотрудников заработную плату в сумме более 22 тысяч рублей. Далее в период с ноября по декабрь 2019 году он не выплатил в полном объеме заработную плату и иные установленные законом выплаты указанному ранее и еще одному работнику в общей сумме более 127 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

При этом деньги в компании были, и сотрудники вполне могли бы получить зарплату. Уже во время предварительного следствия гендиректор рассчитался с подчиненными.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). Северянину грозит до трех лет лишения свободы.

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