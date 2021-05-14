Автобус Апатиты-Мончегорск возобновляет работу в тестовом режиме

С 14 мая в тестовом режиме возобновляет работу автобусный маршрут №210 Апатиты-Мончегорск. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 14 мая в тестовом режиме возобновляет работу автобусный маршрут №210 Апатиты-Мончегорск. Вернуть его решили потому, что северяне часто обращались в профильные ведомства.

- В тестовый период планируется изучение пассажиропотока, а также предложений со стороны пассажиров. На основании этих данных будет принято решение о целесообразности возобновления транспортного обслуживания населения на маршруте № 210 «Апатиты – Мончегорск» на постоянной основе, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Автобус будет ходить дважды в неделю: в пятницу и в воскресенье с отправлением в 17.30 из Апатитов и в 19.00 из Мончегорска. Маршрут работает по нерегулируемому тарифу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Мурманска в Астрахань будет ходить беспересадочный вагон. Вагон будет курсировать в составе поезда на Анапу с 28 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru