В Мурманске из-за пьяного мужчины оцепили дом

Жильцов эвакуировали из одного из домов на проспекте Кольский. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 13 мая экстренные службы были стянуты к дому №26 на проспекте Кольский в Мурманске. По соцсетям прошла информация, что из-за угрозы взрыва газа пришлось эвакуировать жильцов.

На самом деле, к счастью, угрозы не было. Как стало известно "КП"-Мурманск" от своего источника, один из жителей дома был нетрезв, его поведение другие жильцы расценили как опасное, поэтому вызвали экстренные службы.

Дом оцепили. Как уточнили очевидцы, самого мужчину посадили в полицейскую машину и повезли в отделение для выяснения обстоятельств.

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