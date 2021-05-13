В гипермаркете Мурманска задержали находящегося в федеральном розыске вора нижнего белья

Злоумышленник собирался вынести товар без оплаты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 12 мая в Мурманске сотрудники одного из гипермаркетов нажали кнопку тревожной сигнализации. Выяснять, что же там случилось, отправилась группа задержания вневедомственной охраны.

- Прибыв в торговый центр на улице Радищева, росгвардейцы выяснили у администратора, что в отделе с галантереей находился мужчина, который, взяв с полки предметы мужского нижнего белья, спрятал их в свой карман. Злоумышленник собирался вынести товар без оплаты и покинуть магазин незамеченным, однако, его действия заметили работники гипермаркета, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее судимого 47-летнего мужчину, а проверив его по базам данных, выяснили, что он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора.

Мурманчанина доставили инициатору розыска в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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