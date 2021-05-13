Осужден бывший начальник Североморской автомобильной школы ДОСААФ

Из-за действий начальника автошкола не смогла проводить целевые отчисления в ДОСААФ России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бывшего начальника Североморской автомобильной школы ДОСААФ Захара Кочнева признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
- Он через знакомых индивидуальных предпринимателей сдавал в субаренду помещения в торговом центре «Гриф» и находящиеся в оперативном управлении автошколы, по стоимости, значительно превышающей указанную в договорах аренды цену. Возглавляемая им организация недополучила доход более 1,8 миллиона рублей, - сообщили в УФСБ России по Северному флоту.
Из-за действий начальника автошкола не смогла проводить целевые отчисления в ДОСААФ России, вкладываться в учебно-материальную базу, установить автоматическую пожарную сигнализацию и автоматическую систему пожаротушения, из-за чего надзорные органы запретили эксплуатировать торговый центр «Гриф».
Захар Кочнев получил штраф в 100 тысяч рублей, также удовлетворен гражданский иск по взысканию ущерба в пользу профессионального образовательного учреждения «Североморская автомобильная школа ДОСААФ России».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавший в Мурманске пес Рэс двигается в сторону Санкт-Петербурга. Следы собаки видели у Зверосовхоза (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru