Дорогу на Териберку закрыли из-за плохого состояния

Дорогу на Териберку разбила тяжелая техника. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Дорогу на Териберку снова закрыли. Но не из-за метели, как 7 мая, а по другой причине. Как сообщили в "Мурманскавтодоре", дорогу на село разбила тяжелая техника, а также после таяния снега образовались ямы.

- Дорога Кола - Серебрянские ГЭС закрыта с 18.00 12 мая до улучшения условия, - уточнили в ведомстве.

Проехать по ней могут только легковые машины, остальным транспортным средствам придется подождать, пока по дороге пройдется грейдер.

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