На базе КНЦ РАН может появиться противолавинная служба

Как отметил Сергей Кривовичев, идея создания противолавинной службы не нова и прорабатывается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы заслушали доклад председателя Кольского научного центра Российской академии наук Сергея Кривовичева.

К ученому у депутатов было много вопросов. Например, могут ли ученые заняться составлением прогнозов на лавины в Хибинах. Эта зима, когда в горах случилось сразу несколько трагедий (самая громкая - гибель 12-летней девочки после схода снежного карниза с горы Маннепахк) показала, как важно хоть немного уметь предсказывать поведение Хибине.

Как отметил Сергей Кривовичев, идея создания противолавинной службы не нова и прорабатывается.

- Перед майскими праздниками состоялось совещание на эту тему. Создать такую службу можно на базе КНЦ РАН и Кольского филиала геофизической службы. Насколько я знаю, сейчас подобных служб только две - в Нальчике и на Сахалине, и их услуги очень дорогие. Но мы хотим взяться за это дело, намечена дорожная карта, - сообщил глава научного центра.

По его словам, помощь заполярным ученым могут оказать коллеги из других регионов.

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