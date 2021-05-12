Лейтенант из Печенги попал в колонию строгого режима из-за желания обогатится на продаже наркотиков

Старшего лейтенанта запаса признали виновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший военнослужащий войсковой части 08275, что находится в Печенге, получил срок за продажу наркотиков. Старшего лейтенанта запаса признали виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой".

Известно, что в середине сентября 2020 года мужчина, очень хотевший легких денег, с помощью мессенджера вошел в состав организованной преступной группы, члены которой занимались незаконным сбытом наркотиков и психотропных веществ в Мурманской области.

- Днем 5 ноября 2020 года северянин забрал из тайника, расположенного в лесу в районе одного из домов по проспекту Кольскому в Мурманске, 27 грамм наркотического средства, а также 9 грамм психотропного вещества. Мужчина должен был развезти их по тайникам в различных районах города, - сообщили в следственном комитете РФ по Северному флоту.

Однако довести свой умысел до конца тот не смог, так как в тот же день его задержали правоохранители.

Мурманский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния военнослужащего, активного способствованию расследованию преступления и наличия на иждивении малолетнего ребенка назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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