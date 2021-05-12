В правительстве Мурманской области прокомментировали ситуацию с персональными данными "опасных" школьников

Ситуацию прокомментировали в правительстве Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 мая в Казани случилось то, что потрясло всю страну: вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Погибли 9 человек, пострадал 21.

После этого в школах Мурманской области решили усилить меры безопасности, также северян от 18 до 23 лет, имеющих право на оружие, проверят сотрудники Росгвардии и полиции.

Некоторые же меры оказались спорными и могут привести к скандалу. Так, в день трагедии в сети появился документ за подписью министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы. В нем руководителям образовательных организаций предписали составить списки тех, кто может быть опасен для общества. Вносить данные предполагалось в электронный документ, но из-за того, что его адрес попал в сеть, персональные данные оказались доступны широкому кругу лиц.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Мурманской области.

- С целью обеспечения безопасности в образовательных учреждениях Мурманской области совместно с правоохранительными структурами ведется профилактический мониторинг подростков, склонных к противоправным действиям. После трагедии в Татарстане было проведено совещание с представителями силовых ведомств, на котором было принято решение об актуализации сведений. Сейчас мы проверяем достоверность информации, которая появилась в сети. Нельзя исключать, что данные были сознательно вскрыты и обнародованы, - сообщил министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев.

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