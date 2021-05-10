В Североморске мужчина умер у жилого дома

В Североморске проводят проверку по факту гибели мужчины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Североморске праздничные майские дни омрачились бедой. На улице Гвардейской умер мужчина.

- У подъезда одного из домов мужчине стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Осмотр тела признаков насильственной смерти не выявил. Личность устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится процессуальная проверка СО по ЗАТО, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Напомним: в Кандалакше шестилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже.

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