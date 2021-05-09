Андрей Сысоев и Евгений Никора поздравили жителей Мурманска с Днем Победы

Главная задача - сохранить память о войне.

Глава администрации Мурманска Евгений Никора и глава муниципального образования Андрей Сысоев записали видеопоздравления для северян, поздравив всех с Днем Великой Победы.

- Дорогие земляки и ветераны! Здесь, на Абрам-Мысе, очень хорошо виден наш любимый Мурманск. Наши предки смогли отстоять эту землю в годы самой страшной войны в истории человечества. И та война закончилась Великой Победой, что одержал наш советский народ, - отметил Евгений Никора. - Мы помним, что Мурманск был практически разрушен бомбежками, но под обстрелами он сумел дать фронту очень многое. Мы выстояли и восстановили прекрасную столицу Заполярья. Главная задача теперь - сохранить эту память, передавая ее нашим детям и внукам. С праздником Великой Победы!

Андрей Сысоев пожелал счастья и тепла семья мурманчан.

В свою очередь глава Мурманска Андрей Сысоев подчеркнул, что мурманчане отдали все силы, а порой и жизни, чтобы 76 лет назад одержать победу над фашистами.

- Погибшие навсегда останутся в наших сердцах. Спасибо нашим дедам и прадедам. С праздником, дорогие земляки. Счастья, здоровья, радости и тепла вашим семьям, - сказал Андрей Сысоев.

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