Выстрел Победы в Мурманске выполнит правнук капитана парохода «Революция»

Выстрелит из салютного орудия военнослужащий Северного флота ефрейтор Данила Татаринов. Фото: пресс-служба Северного флота

Сразу после того, как на Пяти Углах в Мурманске 9 мая 2021 года завершится Парад Победы, торжественные мероприятия состоятся у "Алеши". Так, в 11.45 там запланировано возложение цветов, а в 12.05 - авиапарад.

Между этими двумя событиями будет еще одна акция - "Выстрел Победы". Выстрелит из салютного орудия военнослужащий Северного флота ефрейтор Данила Татаринов - правнук капитана парохода «Революция» Александра Мочалова, героически погибшего со своим судном в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны.

- Уроженец Архангельска Данила Татаринов проходит в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота военную службу по призыву. Выстрел Победы он посвящает памяти своего прадеда и других героических защитников Советского Заполярья, погибших в боях за Родину. Пароход Северного морского пароходства «Революция» в годы Великой Отечественной войны обеспечивал подвоз боеприпасов на позиции и эвакуацию раненых бойцов Северного флота и Карельского фронта. Он участвовал в обеспечении Петсамо-Киркененсской наступательной операции и в обороне Заполярья. 3 декабря 1944 года у мурманского побережья судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и мгновенно затонуло. Весь экипаж во главе с капитаном погиб, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Вместе с "Выстрелом Победы" северяне и гости города услышат гудок судов Мурманского морского рыбного порта.

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