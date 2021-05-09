Погода на 9 Мая 2021 года в Мурманске: небольшой снег и до +8

9 мая 2021 года в Мурманске будет тепло. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителям Мурманска не привыкать, что на День Победы погода часто портится и может пойти снег. 8 мая уже было холодно и дул сильный ветер, а МЧС области предупредило, что в ночь на 9 мая будет сильный снег. Что же ждет северян 9 Мая 2021 года?

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега . Ветер ночью юго-восточный умеренный, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днем +4 - 9°. Ночью и утром местами гололедица, - обещает областной гидрометцентр.

По данным паблика "Погода в Мурманске", ночью будет до -1, с 6 утра до 12 дня от 0 до +4, временами пройдет мокрый снег, с 12 до 18 дня осадков не будет, воздух прогреется до +8, к полуночи похолодает до +2. В порывах ветер будет достигать 8 метров в секунду.

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