В Мурманске погиб мужчина и его 8-летний сын из-за разгерметизации самогонного аппарата

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СКР по МО

Утром 8 мая в одной из квартир дома на улице Олега Кошевого в Мурманске произошло ЧП, из-за которого погиб 30-летний мужчина и 8-летний ребенок.

- Следственным отделом по Мурманску возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Установлено, в квартире произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате произошедшего мужчина и его сын погибли. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли имеющие доказательственное значение предметы, в том числе самогонный аппарат. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рабочий погиб во время обвала породы на ГОКе «Олений Ручей». Второго мужчину достали живым (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru