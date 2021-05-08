Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Мурманске

Рассказываем, какую технику и кого можно будет увидеть 9 мая 2021 года в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Несмотря на то, что коронавирус победить еще не удалось, Парад Победы в Мурманске в этом году состоится. Рассказываем, какую технику и кого можно будет увидеть 9 мая 2021 года в Мурманске.

Всего на параде в Мурманске в этом году будут задействованы 1500 человек и 70 единиц военной и специальной техники. Северяне смогут увидеть бронеавтомобили П-230Т "Тигр-М", реактивные системы залпового огня БM 21 "Град" на шасси грузовиков "Урал", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", БТР-82А, береговой ракетный комплекс "Бастион", снегоболотоходы ГАЗ-3344 "Алеут", пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

Напомним, что в 12.05 9 мая состоится авиапарад - лучше всего его наблюдать у "Алеши". В нем примут участие вертолет Ка-27, два вертолета Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-25утг; два Су-33; два МиГ-29К, два Су-24м, два МиГ-31бм.

На параде в Мурманске можно будет увидеть юнармейцев, нахимовцев (они будут идти во главе колонны), участников движения "Вымпел", сотрудников УФСИН, МЧС, морпехов, исторический взвод и других.

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