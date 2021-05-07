Памятник британскому истребителю Hawker Hurricane в Ревде стал объектом культурного наследия

Боевая машина давно является визитной карточкой Ревды.

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне мурманский Росреестр внес в ЕГРН сведения об уникальном памятнике - самолете Hawker Hurricane, который является визитной карточкой Ревды. Теперь он находится под особой защитой государства.

- Объект культурного наследия выявлен в Ловозерском районе. Историческая ценность его очень велика - это первая боевая машина, поставленная союзниками в СССР и позволившая в отсутствие достаточного количества собственных истребителей эффективно оборонять территорию в начальный период Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Мурманской области.

Самолет получил официальный статус объекта культурного и исторического наследия России на основании распоряжения министерства культуры Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гидросамолет Бе-6 в Сафоново закрепят за музеем авиации Северного флота. Памятник, не получивший особый статус, сохранят и восстановят (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru