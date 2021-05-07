В Мурманске водитель Great Wall сбил 8-летнего ребенка

ГИБДД проводит проверку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
6 мая в Мурманске произошло ДТП с участием малолетнего пешехода. 8-летний мальчик решил перебежать дорогу не по "зебре" и угодил под колеса автомобиля.
- Около 17 часов в районе дома №152 по проспекту Кольскому водитель Great Wall, двигаясь со стороны улицы Беринга, наехал на пешехода, 2013 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска, - рассказала "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
По данному факту ГИБДД проводит проверку.
Напомним: прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с журналистами в Мурманской области. Авария случилась под Магнетитами 4 мая.
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