В Мурманске водитель Great Wall сбил 8-летнего ребенка

ГИБДД проводит проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 мая в Мурманске произошло ДТП с участием малолетнего пешехода. 8-летний мальчик решил перебежать дорогу не по "зебре" и угодил под колеса автомобиля.

- Около 17 часов в районе дома №152 по проспекту Кольскому водитель Great Wall, двигаясь со стороны улицы Беринга, наехал на пешехода, 2013 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска, - рассказала "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.

Напомним: прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с журналистами в Мурманской области. Авария случилась под Магнетитами 4 мая.

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