Жительница Апатитов решила стать брокером и лишилась почти 800 тысяч рублей

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Апатитов обратилась 31-летняя местная жительница, рассказав, что ее атаковали мошенники. Женщине позвонил незнакомец и предложил заработать на одной из брокерских площадок. Мужчина пояснил, что для этого нужно установить на телефон приложение и зарегистрироваться в нем, что и сделала апатитчанка.

- Следуя указаниям злоумышленника, она оформила через приложение банка два кредита. Затем мошенник попросил продиктовать данные банковской карты, объяснив это необходимостью дальнейшего поступления денег на брокерский счет заявительницы. После того, как действия по переводу средств на неизвестный счет были завершены, разговор с мужчиной сразу прекратился, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только после того, как на ее мобильник пришло сообщение о снятии со счета почти 770 тысяч рублей, а телефон мошенника был уже отключен.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленника может ожидать наказание до шести лет лишения свободы.

Правоохранители просят северян быть бдительными и не доверять информации о быстром и легком обогащении. Мошенничество в сфере инвестирования - распространенный метод хищения денег у доверчивых людей.

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