В Мурманске активизировались мошенники под видом специалистов по вентиляции

Аферисты "находят" существенные нарушения и предлагают их устранить за 16000 рублей. Фото: правительство МО

В Мурманске активизировались мошенники. Он ходят по квартирам, предлагают аудит вентиляции, "находят" существенные нарушения и предлагают их устранить за 16000 рублей.

Бдительные северяне сообщают, что компания, от которой обходят квартиры мошенники, называется ООО "Феникс". Их сотрудники ходят по квартирам с договором и удостоверением в красной корочке.

- Я сразу вызвала полицию, но не могла задержать девушку у себя в квартире. Полиция прибыла только через 35 минут, а она уже ушла, - рассказала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Анастасия Шиловская.

А управляющие компании обращают внимание, что обслуживание, прочистка и ремонт вентиляции уже включены в наши счета, в графе "содержание и ремонт". Отдельно оплачивать услуги сторонней организации нет необходимости.

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