В Кольском заливе группа браконьеров выловила краба на 9 миллионов рублей

Свой улов нарушители планировали отправить на переработку в Ленинградскую область. Фото: ПУ ЗАР

Погрануправление по западному арктическому району вместе с пограничниками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карелии и Мурманской области поймали межрегиональную преступную группу браконьеров.

Мужчины занимались незаконной добычей камчатского краба в Кольском заливе. Свой улов они планировали отправить на переработку в Ленинградскую область. Нарушителей задержали в деревне Вартемяги Ленинградской области при выгрузке крабовой продукции в кустарный цех.

- У злоумышленников изъяли маломерное плавательное средство марки «Посейдон» и подвесной лодочный двигатель «Yamaha», два ноутбука, наклейки «KING CRAB», 982 комплекта конечностей камчатского краба общим весом свыше 850 килограммов и 49 стеклянных банок с крабовым мясом. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам РФ, составил более 9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины всех участников преступной деятельности.

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