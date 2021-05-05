Из Мурманска в Астрахань будет ходить беспересадочный вагон

С 28 мая по 12 июня состав будет ходить ежедневно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Мурманска с 28 мая начнет ходить беспересадочный вагон до Астрахани. Он будет входит в состав поезда №293/294, который двигается до Анапы. На станции Бологое вагон будет перецепляться к поезду №109А Санкт-Петербург-Астрахань и следовать до Астрахани без пересадок. Обратно тот же самый порядок. Выдвигаться из Мурманска поезд будет в 16.05, прибывать в Астрахань в 6.22, время в пути займет 2 дня 14 часов 17 минут. Обратно поезд будет выходить в 23.20, прибытие в Мурманск в 16.40. С 28 мая по 12 июня состав будет ходить ежедневно. В пути вагон посетит крупные города - Петрозаводск, Тверь, Рязань, Саратов. В Москве сделает техническую остановку - посадки и высадки на этой станции не будет. Цена билета до Астрахани от 8,9 тысяч рублей.

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