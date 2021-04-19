Проверка слуха: долететь из Мурманска до Симферополя стоит 156 тысяч рублей

Женщина пролистала все 139 предложенных вариантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня с утра в соцсетях нас порадовали скриншотом билета по маршруту Мурманск - Симферополь с вылетом 1 июня и возвратом 24 июня. Ни много ни мало за 156 тысяч рублей в эконом-классе. Народ сразу ринулся проверять цену – шутка ли, Турция закрыта, а отдыхать хочется летом всем. Но ведь не за такие деньги!

Оказалось, все не так плохо: средний ценник на такой перелет - это 13-15 тысяч с пересадками без багажа, прямой самолет обойдется в 28 тысяч и без багажа. Как показывает практика, слетать в Новосибирск гораздо дешевле, чем на Черное море.

Сама автор поста прокомментировала ситуацию так:

- Люди, не паникуйте, это стоимость была ночью. Это я пролистала все 139 предложенных вариантов. Еще был билет за 184 000 рублей, также эконом на одного с пересадками. Сейчас, слава богу, таких цен нет на сайте, - пишет Наталья Сергеевна в паблике "Мурманск".

Но 26 тысяч на человека - это тоже немаленькая сумма. Чаще всего люди летят семьями, с маленькими детьми и им нужен багаж. Так что такой перелет семье из трех человек вполне обойдется в сумму около 100 тысяч рублей.

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