В апреле из Мурманска начнут летать самолеты в Нижний Новгород и Казань

Путешествие проходит на узкофюзеляжных самолетах. Фото: Олег ФИЛОНОК

Совсем скоро из Мурманска станет проще добираться до двух городов-миллионников. Так, одна из авиакомпаний в этом году запускает прямые рейсы из заполярной столицы в Казань и Нижний Новгород.

Билеты уже можно купить - полеты доступны с конца апреля этого года. Самолеты летают два раза в неделю. Цены варьируются от 5,5 до 6 тысяч рублей в одну сторону. Но можно купить и "премиум" поездку - за 8-9 тысяч рублей. Туда включено питание, выбор места, большой багаж.

Воздушный путь до Нижнего Новгорода займет два с половиной часа, а до Казани - 2 часа и 50 минут. Путешествие проходит на узкофюзеляжных самолетах Эмбраэр Е-Jet от бразильской компании.

Напомним: стартовала продажа билетов на поезд «Мурманск – Симферополь». Первый состав отправится в путь 28 мая.

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